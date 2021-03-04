شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع المواد الأساسية وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر قطاع المواد الأساسية (TMTI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استقرار تداولاته أعلى مستوى المقاومة الحالي 6,200.00، ليحقق المؤشر مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.86% بما يعادل 53.78 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ومدعوماً بالضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 6,200.00، ليستهدف مستوى المقاومة 6,500.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,100.00 ومستوى المقاومة 6,400.00.