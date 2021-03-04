شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف للتأمين يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم غلق سهم ميدغلف للتأمين (8030) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كما يتأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 23.00، ليستهدف مستوى الدعم 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.40 ومستوى المقاومة 23.00.