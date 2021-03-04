شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يظهر إشارات متضاربة – تحليل صباحي – 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم إعادة (8200) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ولكن أمام استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن عليه الاستقرار أعلى مستوى 13.40، ليستهدف مستوى المقاومة 15.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.40 ومستوى المقاومة 14.44.