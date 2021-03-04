شكرا لقرائتكم خبر عن "المراكز العربية " و"الحكير" تستحوذان على 51% من شركة "فوغا كلوسيت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت كل من شركة المراكز العربية وشركة فواز الحكير، استحواذهما على 51% من أسهم شركة فوغا كلوسيت ليميتد الإنجليزية، بقيمة 36.7 مليون دولار.

وقالت شركة "الحكير" في بيان لـ"تداول"، إنها وقعت اتفاقية شراء أسهم يوم أمس، للاستحواذ على 39.253 ألف سهماً عادياً من أسهم شركة فوغا كلوسيت ليميتد، ومقرها بريطانيا والتي تمثل ما نسبته 25.5% من أسهم الشركة المستهدفة بعد زيادة رأس مالها.

وذكرت الشركة بالبيان أن تمويل الصفقة البالغة قيمتها 68.9 مليون ريال سيكون من موارد الشركة الذاتية.

وأضافت في البيان، أنه هذا الاستحواذ جرى على عدد 13,598 من الأسهم الحالية للشركة المستهدفة بقيمة 6,360,348 دولار، بجانب زيادة رأس مال الشركة المستهدفة بعدد 25,655 سهماً عادياً بقيمة 11,999,906 دولارات.

وستتيح هذه الصفقة لشركة المراكز العربية الوصول إلى موقع إلكتروني دولي رائد يتمتع بمكانة وحضور قويين في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية وتقريبها من عملائه.

وعلى صعيد متصل، أعلنت شركة فواز الحكير عن توقيع اتفاقية شراء 39,253 سهماً من أسهم فوغا كلوسيت ليميتد، والتي تمثل (25.5٪) من رأس المال بعد زيادته بموجب هذه الاتفاقية. وتبلغ قيمة الصفقة 68,856,933 ريال.

وسيتم دفع قيمة الشراء نقداً لملّاك الشركة المستهدفة عند الانتهاء من عملية توقيع عقد التأسيس المعدل وفقاً للوائح والقوانين، وسيتم تمويل الصفقة من خلال الموارد الداخلية للشركة.

وستستحوذ شركة المراكز العربية، المالكة والمشغلة لمراكز تسوق والتي أسستها الحكير وانفصلت خلال الإدراج في سوق الأسهم في عام 2019، أيضا على أسهم في فوغا كلوسيت في إطار الصفقة.

يرجئ مشغلو مراكز التسوق في منطقة الخليج إقامة مشروعات ضخمة في ظل التأثير الشديد لجائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط على قطاع التجزئة المرتكز في تطويره على مراكز ضخمة تخدم السياح والمواطنين الأثرياء.

وقالت الحكير إن فوغا كلوسيت قد تُدمج في نهاية المطاف مع مشروع مشترك من تأسيس الحكير وشركة المراكز العربية للمساعدة في بناء خبرة الشركتين السعوديتين متعددة القنوات للعملاء والتجار.

تأتي تلك الأنباء بعد أن كشفت البيانات المالية لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، المُعلنة في مطلع فبراير الماضي، عن تحولها للخسارة خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020.