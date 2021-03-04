شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على خسائر تفوق الواحد بالمائة مع ارتفاع عائدات السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الخميس لتلحق بنظيرتها الأمريكية مثقلة بارتفاع العائد على السندات وبالأخص الأمريكية ذات أمد عشرة أعوام في ظلال التوقعات بتنامي الضغوط التضخمية في المستقبل عقب ارتفاع أسعار النفط خلال الآونة الأخيرة للأعلى له في أكثر من عام.

ونود الإشارة لكون عائدات السندات الأمريكية ذات أمد عشرة أعوام كانت ارتفعت الجمعة الماضية إلى 1.6% للأعلى لها في عام قبل أن تدخل في تصحيح نسبي لذلك الصعود مع مطلع هذا الأسبوع وتعاود بالأمس الارتفاع إلى 1.5% في أعقاب أعرب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن كون الارتفاع الأخير في العائدات يعكس التفاؤل الاقتصادي.

مع العلم أن نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد أعربت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن كون تقلبات سوق السندات قد يؤخر أي تراجع في مشتريات الأصول من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حدث عبر الإنترنت تستضيفه صحيفة وول ستريت جورنال.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة الميزان التجاري والتي أوضحت اتساع الفائض إلى 10.14 مليار دولار استرالي مقابل 7.13 مليار دولار استرالي في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات بفائض 6.82 مليار دولار استرالي، وجاء ذلك مع أظهر القراءة النهائية لمؤشر مبيعات التجزئة تباطؤ النمو إلى 0.5% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير والتوقعات ومقابل تراجع 4.1% في كانون الأول/ديسمبر.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.26% ليخسر 23.95 نقطة ويصل إلى المستوى 1,880.59، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.88% ليخسر هو الأخر 554.69 نقطة ويصل إلى المستوى 29,004.41.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 2.91% ليخسر 158.51 نقطة ويصل إلى المستوى 5,293.70، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.77% ليخسر هو الأخر 63.15 نقطة ويصل إلى المستوى 3,513.75.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 2.42% ليخسر 722.78 نقطة ويصل إلى المستوى 29,157.64، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.42% ليخسر هو الأخر 43.70 نقطة ويصل إلى المستوى 3,039.29.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفاض بنسبة 0.89% ليخسر 109.71 نقطة ويصل إلى المستوى 12,249.55، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 1.13% ليخسر هو الأخر 77.18 نقطة ويصل إلى المستوى 6,740.80.