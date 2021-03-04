شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل (KCPC)يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 443 فلس، مصحوبا بظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا لمستويات قد تصل الى 410 فلس كمستوى أول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 450 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 440 بينما مستوى المقاومة هو 444 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط