شكرا لقرائتكم خبر عن زين (ZAIN) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لثاني جلسة على التوالي حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 624فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لخط اتجاهه الصاعد طويل الأجل المكسور لاسفل، لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا لمستوى الدعم 605 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 630 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 622.0 بينما مستوى المقاومة هو 626.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط