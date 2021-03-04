شكرا لقرائتكم خبر عن المدن (ALMUDON) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 22 فلس، ليكون بذلك نموذج "Bullish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا لمستوى المقاومة الهام عند 24 فلس كمستوى أول ثم 27 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 20 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 21.20 بينما مستوى المقاومة هو 23 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد