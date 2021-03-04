شكرا لقرائتكم خبر عن أرزان (ARZAN) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 100 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 93 فلس كمستوى أول ثم 75 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 110 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 98 بينما مستوى المقاومة هو 101 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد