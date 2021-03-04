الاقتصاد

أرزان (ARZAN) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 04-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 100 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 93 فلس كمستوى أول ثم 75 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 110 فلس.

 

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 98 بينما مستوى المقاومة هو 101 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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