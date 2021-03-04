شكرا لقرائتكم خبر عن ثريا (THURAYA) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة ليغلق عند مستوى 53 فلس، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 40 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 70 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 47.3 بينما مستوى المقاومة هو 59.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط