الاقتصاد

ثريا (THURAYA) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 04-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة ليغلق عند مستوى 53 فلس، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 40 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 70 فلس.

 

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 47.3 بينما مستوى المقاومة هو 59.1 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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