شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ودام الغذائية (WDAM) يسجل أعلى مستوى في شهر -تحليل صباحي- 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 6.225 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في شهر، في ظل ظهور اداء ايجابي لمؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 6.45 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 6 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6.18 وبين مستوى المقاومة هو 6.28 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد