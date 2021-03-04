شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث سجل ارتفاع بلغ 10117 نقطة، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 10044 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر اعادة اختبار مستوى الدعم الحالي عند 9950 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10200نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,973 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,099 نقطة