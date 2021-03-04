شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المحاريث والهندسة: حياة كريمة مشروع القرن وفرصة ذهبية للشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏كشف المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحاريث والهندسة، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، عن جاهزية الشركة للدخول فى مشروع حياة كريمة لتطوير القرى المصرية والذى بعد مشروع القرن لتلك القرى المحرومة عبر تاريخها من الخدمات.

أضاف محمد حسنين رضوان، أن كل شركات الحكومة وقطاع الأعمال بحاجة للمشاركة فى هذا المشروع القومى الكبير كدور وطنى بجانب تحسين إيرادات، وأرباح الشركات وتحسين مؤشراتها المالية، موضحا أن المشروع يمكنه استيعاب عمل مئات الشركات العامة والخاصة فيه؛ بهدف إنجاز تقديم الخدمة للمواطنيين المحرومين منها فى القرى والنجوع .

وتستهدف المبادرة تطوير البنية التحتية لـ 1500 قرية مصرية واقعة ضمن 50 مدينة مصرية بـ22 محافظة، وتقدر تكلفته بنحو 500 مليار جنيه، لتطوير البنية التحتية وتطوير المراكز التعليمية والصحية بتلك القرى.

كما تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق السلام والأمن المصرى باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار محمد حسنين رضوان، أن الشركة بصدد الدخول فوواحد من المشروعات القومية لتوريد المواسير لمشروع كبير يستغرق تنفيذه عدة سنوات وتنفذه شركة مياة القاهرة، لافتا أن الايرادات المتوقعة من المشروع تتراوح من 40 إلى 50 مليون جنيه.