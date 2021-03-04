شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" تتخذ خطوة بشأن الإعلانات لدرء المخاوف حول الخصوصية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "ألفابت" المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" عن مزيد من الخطوات الداعمة للخصوصية ودرء المخاوف بشأن انتهاكاتها.



وكشفت "جوجل" عن خطة لوقف بيع الإعلانات بناء على تصفح الأفراد عبر مواقع الإنترنت، وذلك بداية من العام القادم.



وأضافت الشركة أنها ستتوقف ابتداء من عام 2022 عن استخدام تقنيات تعقب مستخدمي الإنترنت في مواقع انتقالهم، وهذا الأمر لطالما اعتبر انتهاكا للخصوصية انتقدت "جوجل" بسببه، لكنه يعد من بين موارد استهداف المستخدمين ببيع إعلانات بعينها.



وصرح أحد مسؤولي "جوجل" بأن هذه الخطوة من شأنها معالجة المخاوف المتزايدة إزاء خصوصية المستخدمين ووقف أي مخاطر على الإنترنت مستقبلا.



هذا، وقد كشفت بيانات تسويقية أن "جوجل" كان لها نصيب بنسبة 2% من الإنفاق العالمي على الإعلانات عبر الإنترنت المقدر في المجمل بقيمة تزيد عن 292 مليار دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض سهم "ألفابت" (مالكة جوجل) بنسبة 2.6% إلى 2011.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 2075.9 دولار وأقل سعر عند 1994 دولارا.