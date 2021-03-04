طاقة الصرف الصحي

سيشهد التعاون الأول من نوعه في إنجلترا بين شركة خاصة ومجلس مدينة كينجستون، تعزيز نظام التدفئة لأكثر من 2000 منزل باتجاه الجنوب الغربي من العاصمة البريطانية لندن.

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، يمكن أن توفر شركة خدمات المياه «ثيمز ووتر» ما يصل إلى 7 جيجاوات من الحرارة منخفضة الكربون سنوياً وتوجيهها عبر شبكة مغلقة من الأنابيب إلى نظام التدفئة في منطقة سكنية جديدة تماماً. وتأمل أيضاً بتوسيع الشبكة في النهاية لتزويد المباني التجارية والعامة في وسط مدينة كينجستون بالكامل.

واعتبرت سارة بنتلي، الرئيسة التنفيذية للشركة، أن الحرارة المتجددة من شبكة الصرف الصحي في المدينة تعد مصدراً مهماً للتدفئة، لذلك من الضروري أن نكون مستعدين ونلعب دورنا المهم في نقل الطاقة وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لجلب الحرارة وتدفئة المنازل من مصادر جديدة.

حماية البيئة وتعزيزها أمر بالغ الأهمية بالنسبة للشركة والحكومة البريطانية على حد سواء، ومن هنا التزمت «ثيمز ووتر» بإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتحقيق الطموحات الصفرية الصافية للانبعاثات على مدى السنوات العشر القادمة. وتلقت دراسات الجدوى وأعمال التصميم الخاصة بالمبادرة تمويلاً من الحكومة البريطانية وهيئة لندن الكبرى. وتم الآن تقديم طلب للحصول على مزيد من التمويل للسلطات، ومن المقرر الإعلان عن نتيجة ذلك في مارس/آذار الجاري.

ووصفت كارولين كير، رئيسة مجلس كينجستون مشروع تحويل فضلات الإنسان إلى طاقة نظيفة بأنه رائد، ويظهر كم نحن جادون بشأن تقليل بصمة الكربون في المدينة.

في الواقع لم تكن فكرة استخدام المواد العضوية أو الفضلات لتوفير الطاقة للمباني والخدمات الأخرى جديدة، ففي وقت سابق من هذا الشهر، أُعلن أن منشأة للغاز الحيوي قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا ستوفر الكهرباء لمصنع تديره شركة فيستاس الدنماركية لتوربينات الرياح. وستولد المنشأة الطاقة باستخدام مواد مثل العشب والذرة التي تزرع في جزيرة وايت.

وبالعودة إلى عام 2014، تم إطلاق «الحافلة العضوية»، وهي أول وسيلة نقل ركاب تعمل بالكامل باستخدام الطاقة التي تنتجها فضلات الصرف الصحي البشري ومخلفات الطعام والنفايات السائلة التجارية الأخرى، وتنقل الحافلة الركاب بين مطار بريستول ومدينة باث في جنوب غربي إنجلترا.

وفي مكان آخر، توجد بلدة ريدينج غربي لندن، والتي تعد موطناً لأسطول يضم أكثر من 58 حافلة تعمل بالغاز الحيوي أو «الميثان الحيوي - بيو غاز» والذي يستخرج من مخلفات الماشية والطعام.

ومن المتوقع أن تصبح «ثيمز ووتر» نموذجاً لمخططات مماثلة في أماكن أخرى في المملكة المتحدة في محاولة لتقليل ملايين الأطنان من انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة.

سي إن بي سي