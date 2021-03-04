شكرا لقرائتكم خبر عن "وول مارت" تعلن عن خطة لدعم الصناعة الأمريكية بنحو 350 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "وول مارت" الأمريكية لمتاجر التجزئة اليوم الأربعاء عن خطة طموحة لدعم القطاع الصناعي في الولايات المتحدة.



وتعهدت "وول مارت" بإنفاق 350 مليار دولار على سلع مصنعة أو مجمعة في الولايات المتحدة خلال العشر سنوات المقبلة، وذلك في إطار الجهود لدعم الصناعة المحلية.



وصرح المدير التنفيذي للشركة "جون فورنر" بأن هذه الخطة سوف تسهم في إيجاد أكثر من 750 ألف وظيفة في سوق العمل الأمريكي.



وأضاف أن "وول مارت" سوف تركز في إنفاقها على المواد البلاستيكية والأجهزة الكهربائية المنزلية والأغذية والمستلزمات الطبية.



وأوضح أن هذه الخطة الطموحة سوف تسهم كذلك في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الملوث للبيئة بنحو 100 مليون طن متري في إطار مستهدف بتشغيل أعمال "وول مارت" دون أي انبعاثات كربونية بحلول عام 2040.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "وول مارت" بنسبة 1.9% وأغلق جلسة الأربعاء عند 127.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 129.9 دولار وأقل سعر 127.5 دولار.