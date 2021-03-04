شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تزيد خسائرها و"ناسداك" يغلق أدنى 13 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، وزادت خسائرها بالتزامن مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



ويتابع المستثمرون عن كثب حركة العائد على سندات الخزانة الأمريكية واحتمالات المزيد من الصعود الأمر الذي يضغط على "وول ستريت"، ولا يزال العائد على السندات العشرية قرب مستوى 1.5% بعد صعوده يوم الجمعة الماضي أعلى 1.6% للمرة الأولى في أكثر من عام.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 117 ألف وظيفة خلال شهر فبراير/شباط بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 225 ألف وظيفة في نفس الفترة.



وعلاوة على ذلك، أعلن معهد إدارة الإمدادات "آي إس إم" عن أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي انخفض إلى 55.3 نقطة الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى استقرار المؤشر دون تغيير عند 58.7 نقطة.



من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بأن الولايات المتحدة سيكون لديها ما يكفي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتوزيعه على جميع البالغين في بلاده بنهاية شهر مايو/أيار القادم.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2.6% أو ما يعادل 1.53 دولار وأغلق الخام جلسة نيويورك عند 61.28 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.8 دولار وأقل سعر عند 59.2 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 2.1% أو ما يعادل 1.37 دولار وأغلقت عند 64.07 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 64.4 دولار وأقل سعر عند 62.3 دولار.



وفي ختام الجلسة، هبط "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 121 نقطة) إلى 31270 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31563 نقطة وأقل مستوى عند 31260 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 2.7% (ما يعادل 361 نقطة) إلى 12997 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13372 نقطة وأقل مستوى عند 12995 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 1.3% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 3819 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3874 نقطة وأقل مستوى عند 3818 نقطة.