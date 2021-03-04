شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على انخفاض بفعل توقعات تتعلق بضعف الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى توقعات تتعلق بضعف الطلب على الصادرات الأمريكية من القمح.



وأكد مستثمرون أن قوة الدولار تسببت في ضغوط على أسعار السلع مما جعل المنتجات الزراعية الأمريكية أقل جاذبية بالنسبة للمستوردين.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.08% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.06 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



ومن المنتظر غدا الخميس إعلان وزارة الزراعة الأمريكية عن بيانات حجم المبيعات والصادرات الأسبوعية من الحبوب، وتشير توقعات المحللين إلى أن مبيعات واشنطن من القمح سوف تتراوح بين 100 ألف و600 ألف طن من القمح في الأسبوع الماضي.



من جانبها، أعلنت وزارة الزراعة اليابانية شراء 82.937 ألف طن من القمح من الولايات المتحدة وكندا في عطاء اعتيادي.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم مايو/أيار بنسبة 1.7% وأغلقت عند 6.52 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.58 دولار وأقل سعر عند 6.45 دولار.