شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بحوالي 2% بعد جلستين من الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعودة العائد على سندات الخزانة الأمريكية للصعود مما أثر سلبا على السلع والأسهم.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم لكن لا يزال قرب مستوى 1.5% بعد صعوده يوم الجمعة الماضي أعلى 1.6% للمرة الأولى في أكثر من عام.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 117 ألف وظيفة خلال شهر فبراير/شباط بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 225 ألف وظيفة في نفس الفترة.



وكشف معهد إدارة الإمدادات "آي إس إم" عن أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي انخفض إلى 55.3 نقطة الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى استقرار المؤشر دون تغيير عند 58.7 نقطة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.08% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.06 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 1.8% أو ما يعادل 49 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 26.387 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 26.915 دولار وأقل سعر عند 25.875 دولار.