شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولًا بالبورصة خلال فبراير والان مع تفاصيل الخبر
وفى المركز السادس حل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 270.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.9 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 155.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.8 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 53.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.67 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 643.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 476.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.04 مليار جنيه.
وحل قطاعا خدمات النقل والشحن والطاقة والخدمات المساندة، فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 20.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 37.7 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 11.1 مليون ورقة بقيمة 34.4 مليون جنيه.
وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 7.2 مليار جنيه خلال خلال جلسات شهر فبراير الماضى، ليغلق عند مستوى 7.04 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 336.8 مليار جنيه إلى 393.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 16.8%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 231.1 مليار جنيه إلى 121.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 47.5%.
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 567.9 مليار جنيه إلى 514.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 9.7%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 18.1%.
وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 85.3 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير الماضى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 15.186 مليار ورقة منفذة على 1.067 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 65.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 11.141 مليار ورقة منفذة على 945 ألف عملية خلال الشهر السابق.