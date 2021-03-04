شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولًا بالبورصة خلال فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر فبراير الماضى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 6.3 مليار ورقة بقيمة 9 مليارات جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 3.2 مليار ورقة، بقيمة 6.7 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الرعاية الصحية والأدوية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة بقيمة 3.3 مليار جنيه، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 1.03 مليار ورقة بقيمة 2.9 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 350.8 مليون ورقة بقيمة 2.4 مليار جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 270.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.9 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 155.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.8 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 53.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.67 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 643.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 476.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.04 مليار جنيه.

وحل قطاعا خدمات النقل والشحن والطاقة والخدمات المساندة، فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 20.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 37.7 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 11.1 مليون ورقة بقيمة 34.4 مليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11525.02 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير الماضي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2333.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 0.09% مغلقًا عند مستوى 3369.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.8% مغلقًا عند مستوى 14181.62 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 30.09% ليغلق عند مستوى 1425.02 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 7.2 مليار جنيه خلال خلال جلسات شهر فبراير الماضى، ليغلق عند مستوى 7.04 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 336.8 مليار جنيه إلى 393.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 16.8%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 231.1 مليار جنيه إلى 121.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 47.5%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 567.9 مليار جنيه إلى 514.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 9.7%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 18.1%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 85.3 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير الماضى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 15.186 مليار ورقة منفذة على 1.067 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 65.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 11.141 مليار ورقة منفذة على 945 ألف عملية خلال الشهر السابق.