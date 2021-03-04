شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 3-3-2021 يتراجع 10 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بلغ إجمالي التراجعات التي سجلتها أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 حوالي 10 جنيهات على مدار اليوم، حيث خسر الذهب صباحًا 3 جنيهات تقريبا و قيمة مماثلة ظهر اليوم، ثم تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية 4 جنيهات ليصحب إجمالي هبوط الذهب في مصر 10 جنيهات.





أسعار الذهب بختام تعاملات الأربعاء 3 مارس 2021

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 867 جنيها للجرام

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 758 جنيها للجرام

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 650 جنيها للجرام

الجنيه الذهب سجل في نهاية تعاملات اليوم 6064 جنيها

وشهدت أونصة الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 3 مارس تراجع بأكثر من 20 دولار، حيث فتح سعر أونصة الذهب عند 1734 دولارا صباحا وحاليًا السعر تراجع إلى 1715 دولار، مع استمرار الأداء السلبي للذهب.

سعر الذهب في مصر استجاب للهبوط العالمي، حيث انخفض سعر الجرام من عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولاً في مصر من 768 إلى 758 جنيها للجرام في ختام تعاملات اليوم.