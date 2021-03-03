«سيتي سكيب» يستضيف قمم المستثمرين الافتراضية لتعافي القطاع

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت إنفورما ماركتس، الجهة المنظمة لفعاليات معرض سيتي سكيب العالمي، عن الصيغة الجديدة لنسخة المعرض لعام 2021. وتستضيف الفعالية، سلسلة من قمم المسستثمرين الافتراضية والندوات الإلكترونية وفعاليات التعارف الرقمية والتي ستنظم على مدى شهر قبل وبعد انطلاقة الدورة العشرين من المعرض المقام في موقعه الجديد في قلب موقع إكسبو 2020 بمركز دبي للمعارض بين 7 و11 نوفمبر المقبل. وقال كريس سبيلر، مدير مجموعة سيتي سكيب لدى مؤسسة إنفورما ماركتس: «حرصنا على تصميم نموذجنا الهجين الجديد بكل عناية لنقل منظومتنا العقارية إلى الفضاء الإلكتروني، في خطوة تسمح بعقد المناقشات المثمرة بين شريحة عالمية أوسع من شركات التطوير العقاري والمستثمرين المحتملين والمهتمين بالأنشطة التجارية بين الشركات. برغم الأهمية الكبيرة للفعالية المباشرة التي يستضيفها موقع إكسبو 2020، يبقى الاعتماد على الأدوات الرقمية، سواءً قبيل انطلاق المعرض أو بعده، عاملاً رئيسياً لتهيئة تجربة هجينة مفيدة تسمح لجميع المشاركين بالتواصل لمدة زمنية مطولة ومع جمهور عالمي».

قمم افتراضية

تم تصميم سلسلة قمم المستثمرين الافتراضية لتستهدف بشكل خاص المستثمرين من أبرز أربع دول تستثمر حالياً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.ستسلط السلسلة الضوء، بجلساتها المصممة للمستثمرين الإماراتيين (25 مايو)، والسعوديين (15 يونيو)، والإسرائيليين (7 سبتمبر)، والصينيين (21 سبتمبر)، على الفرص الاستثمارية التي يقدمها القطاع العقاري، فضلاً عن تقديم التوجيهات حول مختلف اللوائح التنظيمية المعنية بالاستثمار العقاري في سائر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاء قرار اختيار الدول الأربع المستهدفة بوصفها أسواقاً أساسية للقطاع العقاري مدعوماً بالبيانات الواردة في تقرير السوق العقارية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إنفورما ماركتس، والذي جاء فيه أنّ 86 % من المشاركين يرون الاستثمار الأجنبي المباشر المحرك الأبرز للنمو في الإمارات.

رحلة المستثمر

كجزء من الصيغة الهجينة الجديدة لمعرض سيتي سكيب العالمي، ستُسهم منصة التواصل والحوار الرقمية، التي تمتد لشهر كامل قبل وأثناء الفعالية المباشرة وبعدها، في تمكين الجهات العارضة والزوار من البحث عن الصفقات والعقود الجديدة في مختلف أنحاء العالم, وتحديدها بناءً على اهتماماتهم الاستثمارية ونوع النشاط والمشاريع التجارية في خطوة تُشكل رحلة استثمارية للبحث عن أفضل فرص الشراء. بالتعاون مع منصة سواب كارد، المختصة في الفعاليات والعلاقات الرقمية، يُمكن للمشاركين في معرض سيتي سكيب الاستفادة من الحلول الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي للتواصل مع الهيئات الحكومية والمشترين والمستثمرين والموردين المحتملين، مثل مهندسي العمارة والمصممين وأخصائيي الخدمات المالية، وغيرهم من الشركاء قبيل انطلاق الفعالية المباشرة. ستُسهم مزايا تصنيف الملفات الخاصة بالأفراد والمؤسسات في تعزيز إمكانات التواصل، ما يُسهل من فرص عقد الصفقات وإمكانية إتمامها في موقع الفعالية أو أثناء التعاملات اللاحقة لانعقادها.

سيتي سكيب في إكسبو 2020

تنطلق فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2021 خلال حدث إكسبو 2020 المرتقب، وسيمنح كُل من العارضين والزوار فرصة لا تضاهى للوصول إلى الجمهور العالمي الراغب في الاستفادة من الفرص الجديدة التي يحملها المعرض. وأضاف سبيلر: «معرضنا هو الفعالية العقارية الوحيدة التي تُقدم للمشاركين هذا القدر من فرص التعاون مع الشركات والعملاء. وكجزء من انتقالنا إلى مركز دبي للمعارض، الذي يستضيف فعالية إكسبو، نهدف إلى التواصل مع القطاع العقاري بأكمله لتعزيز آفاق الحوار وتطوير الشراكات الجديدة ومزاولة الأعمال وعمليات البيع. يُتيح عرض المنتجات في هذا المعرض، الذي تترقبه الجهات المعنية في القطاع العقاري طوال العام للشركاء، فرصة الاستفادة من مزايا حملات التسويق العالمية الرامية إلى استقطاب ملايين الزوار إلى الإمارات».

الاحتفاء بالهندسة المعمارية

تعتزم إنفورما ماركتس تعزيز حضور شركات الهندسة المعمارية والتصميم على أرض المعرض، لا سيما بعد زيادة طلب هذه الشركات على مساحات العرض. بناءً عليه، جرى تقديم «ركن التصميم» المخصص لتسليط الضوء على مهندسي العمارة والمصممين وصانعي النماذج، ليكون مركزاً إبداعياً جديداً لمجتمع الهندسة المعمارية والتصميم ككل.كما ستُوفر المبادرة فرصة استثنائية للمشاركة في إكسبو 2020 واستعراض أحدث المشاريع والابتكارات والتواصل مع الشركات من مختلف أنحاء العالم.

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