شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أدنى مستوى في 9 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وانتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية، وذلك رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم لكن لا يزال قرب مستوى 1.5% بعد صعوده يوم الجمعة الماضي أعلى 1.6% للمرة الأولى في أكثر من عام.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 117 ألف وظيفة خلال شهر فبراير/شباط بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 225 ألف وظيفة في نفس الفترة.



وكشف معهد إدارة الإمدادات "آي إس إم" عن أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي انخفض إلى 55.3 نقطة الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى استقرار المؤشر دون تغيير عند 58.7 نقطة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.08% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.06 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان عند التسوية بنسبة 1% أو ما يعادل 17.8 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1715.8 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الثامن من يونيو/حزيران عام 2020، وسجل أعلى سعر عند 1739.1 دولار وأقل سعر عند 1699.4 دولار.