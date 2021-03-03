شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يقلص مكاسبه بعد بيانات القطاع الخدمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء، لكنه قلص مكاسبه في أعقاب صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.



ويتابع المستثمرون عن كثب حركة العائد على سندات الخزانة الأمريكية واحتمالات المزيد من الصعود الأمر الذي يضغط على "وول ستريت"، لكن العائد على السندات العشرية لا يزال قرب مستوى 1.5% بعد صعوده يوم الجمعة الماضي أعلى 1.6% للمرة الأولى في أكثر من عام.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 117 ألف وظيفة خلال شهر فبراير/شباط بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 225 ألف وظيفة في نفس الفترة.



وكشف معهد إدارة الإمدادات "آي إس إم" عن أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي انخفض إلى 55.3 نقطة الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى استقرار المؤشر دون تغيير عند 58.7 نقطة.



من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بأن الولايات المتحدة سيكون لديها ما يكفي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتوزيعه على جميع البالغين في بلاده بنهاية شهر مايو/أيار القادم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.08% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.06 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.