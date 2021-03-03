شكرا لقرائتكم خبر الراجحي يدشن المرحلة الثانية لخدمة الإرشاد المهني عبر «سبل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي الجعويني، أمس، المرحلة الثانية لخدمة الإرشاد المهني -عن بُعد - عبر بوابة الإرشاد المهني (سُبل).

وأوضح الراجحي أن مبادرة الإرشاد المهني ستحقق نقلة مهمة لدعم أبناء وبنات الوطن وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، وتمكينهم من فرص العمل ومساعدهم في رسم خارطة الطريق لمستقبلهم المهني والوظيفي وفقا لمتطلبات وواقع سوق العمل، متطلعا أن تحقق المبادرة الأهداف والغايات لخدمة الكوادر الوطنية، والعمل خلال الأعوام القادمة على مضاعفة الفئات المستهدفة منها.

من جانبه، أفاد الجعويني، أن المرحلة الثانية من خدمة الإرشاد المهني عن بُعد، تستهدف تقديم 20 ألف جلسة إرشاد مهني في العام الميلادي الحالي، و25 ألف جلسة في السنة الثانية، و30 ألف جلسة في السنة الثالثة.

وبين أن إطلاق المرحلة الثانية من خدمة الإرشاد المهني عن بعد يأتي بعد أن حققت المرحلة الأولى بعد - توفيق الله - نجاحا، حيث استفاد الباحثون عن عمل من المُرشدين المهنيين عبر بوابة (سبل)، البالغ عددهم 25 مرشدا مهنيا وسيصل عددهم إلى 35 مرشدا في 2023م، وهو ما يعكس حرص الباحثين والباحثات عن عمل على الاستفادة من الخدمات والبرامج التي تدعم مهاراتهم وقدراتهم وتحدد مساراتهم المهنية والوظيفية بما يعزز الأداء والإنتاجية ويحقق الاستقرار الوظيفي.

وقال «وسعنا دائرة المستفيدين من الخدمة في المرحلة الثانية، لتشمل الطلاب الجامعيين وموظفي القطاع الخاص إلى جانب الباحثين والباحثات عن عمل، حيث تقدم لهم منظومة متكاملة من خدمات التطوير والإرشاد المهني، من خلال التواصل مع مرشدين مهنيين مختصين في تقديم الاستشارات المهنية، لتعريفهم بأحدث الطرق والوسائل الخاصة بالحصول على الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى الخطط التطويرية المهنية».

وأشار إلى أن البرامج ومبادرات الدعم التي يقدمها الصندوق ترتكز على الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، وتزويده بالمهارات والخبرات اللازمة، التي تمكنه من فرص العمل، وذلك بالتعاون والشراكة الاستراتيجية الفعالة مع منشآت القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة.

وتدعم منصة (سُبل) الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني، في إطار بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة.

المرحلة الثانية من خدمة الإرشاد المهني

20 ألف جلسة إرشادفي2021

25 ألف جلسة إرشاد في 2022

30 ألف جلسة إرشاد في 2023