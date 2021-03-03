هيونداي للصناعات الثقيلة تتعاون مع أرامكو في مشروع للهيدروجين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة عن تعاونها مع أرامكو السعودية في مشروع لإنتاج الهيدروجين، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أمس.

وقالت هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة (HHIH) أمس «إنها وقعت صفقة مع شركة النفط السعودية (أرامكو) للتعاون في مشروع للهيدروجين».

وأضافت الشركة القابضة «إنه بموجب الصفقة، ستستورد شركة (هيونداي أويل بنك)، وحدة التكرير التابعة لـ HHIH، غاز البترول المسال (LPG) من أرامكو السعودية لإنتاج الهيدروجين الأزرق، المستخرج من موارد الوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي».

وأوضحت أنه سيتم توفير الكربون الذي يتم التقاطه وتخزينه أثناء عملية الإنتاج، إلى أرامكو السعودية لاستخراج النفط الخام من حقول النفط.

وقالت HHIH «إن شركة (هيونداي أويل بنك) تخطط لبيع الهيدروجين الأزرق كوقود للمركبات ومحطات الطاقة الحرارية أو لاستخدامه في معدات إزالة الكبريت».

وتخطط وحدة التكرير أيضا لإنشاء 300 محطة شحن هيدروجين بحلول عام 2040 في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.

وذكرت الشركة أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد (هيونداي أويل بنك) بالأمونيا الزرقاء التي تشير إلى الأمونيا التي يتم إنتاجها مع التقاط وتخزين انبعاثات الكربون، لاستخدامها كوقود لغلاية الغاز الطبيعي المسال (LNG) لها التي سيتم بناؤها بحلول عام 2024.

وتماشيا مع مشروع الهيدروجين، تقوم شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية (KSOE)، وهي شركة فرعية تابعة لـ HHIH، بتطوير سفن يمكنها حمل غاز البترول المسال (LPG) والكربون في نفس الوقت. كما تقوم بتطوير ناقلات الأمونيا والسفن التي تعمل بوقود الأمونيا.

وتمتلك KSOE ثلاث شركات لبناء السفن - شركة هيونداي للصناعات الثقيلة وشركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة وشركة هيونداي ميبو دوكيارد.

وفي الشهر الماضي، قالت HHIH إنها جذبت حوالي 800 مليار وون (720 مليون دولار أمريكي) من خلال طرح عام أولي لوحدة إصلاح السفن المملوكة بالكامل (هيونداي غلوبال سيربيس) لحشد الاستثمار في أعمال الهيدروجين.