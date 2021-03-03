356 مليونا لدعم أجور 151 ألف سعودي في القطاع الخاص خلال فبراير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» 356 مليون ريال في الحسابات البنكية لمنشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج «دعم التوظيف»، تمثل دعم البرنامج خلال شهر فبراير لأجور 151 ألف موظف وموظفة سعودية، يعملون في القطاع الخاص. ويدعم برنامج «دعم التوظيف» أجور السعوديين والسعوديات العاملين في جميع الوظائف والمهن بجميع منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين. ويشمل دعم البرنامج أجور الموظفين التي تتراوح بين 3200 ريال و15 ألف ريال، كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في جميع المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وكذلك للأنشطة المتأثرة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

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