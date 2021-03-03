برنامج ضيوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الرحمن، أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، أبرم مع مصرف الإنماء اتفاقية تعاون؛ لتطوير وتقديم خدمات مصرفية وحلول أنظمة مدفوعات متنوعة لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من فرص الاستثمار في قطاعي الحج والعمرة، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور رامي كنسارة أن البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية للحاج والمعتمر، إذ سيقدم الشركاء في مصرف الإنماء حلولا تسهم في تطوير منظومة التعاملات المالية. من جانبه لفت الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالله الخليفة إلى أن الاتفاقية مع «برنامج خدمة ضيوف الرحمن»، تعد من أهم ركائز برامـج «رؤيـة المملكـة 2030»، وذلك مع ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالغ بكل ما يتعلق بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين.

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