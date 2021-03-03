الاقتصاد

شراكة تجارية

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- بواسطة أيمن الوشواش - وقعتها المملكة المتحدة مع غانا تضمن تجارة خالية من الرسوم الجمركية، وتوفر منصة لتعاون اقتصادي وثقافي أكبر.

وتدعم الاتفاقية بين البلدين علاقة تجارية تقدر بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني، كما تعيد شروط اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الجانبين عندما كانت المملكة المتحدة جزءا من الاتحاد الأوروبي.

ومثل الجانب البريطاني في توقيع الاتفاقية وزيرة الدولة للتجارة الدولية ليز تروس ومن جانب غانا المفوض السامي بالنيابة لغانا لدى المملكة المتحدة بيبرا أمبراتوم، وذلك في مقر وزارة التجارة الدولية وسط لندن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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