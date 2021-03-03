شراكة تجارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعتها المملكة المتحدة مع غانا تضمن تجارة خالية من الرسوم الجمركية، وتوفر منصة لتعاون اقتصادي وثقافي أكبر.

وتدعم الاتفاقية بين البلدين علاقة تجارية تقدر بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني، كما تعيد شروط اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الجانبين عندما كانت المملكة المتحدة جزءا من الاتحاد الأوروبي.

ومثل الجانب البريطاني في توقيع الاتفاقية وزيرة الدولة للتجارة الدولية ليز تروس ومن جانب غانا المفوض السامي بالنيابة لغانا لدى المملكة المتحدة بيبرا أمبراتوم، وذلك في مقر وزارة التجارة الدولية وسط لندن.