الرميان: طرح مزيد من أسهم أرامكو عند تحسن ظروف السوق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ربط رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، طرح المزيد من أسهم الشركة للاكتتاب العام بتحسن ظروف السوق وزيادة إقبال المستثمرين.

وقال الرميان، خلال مشاركته في مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة، إنه سيتم النظر في طرح المزيد من أسهم شركة «أرامكو» عندما نرى تحسنا في ظروف السوق، وزيادة الإقبال من طرف مختلف المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أشار في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في يناير الماضي، إلى أنه سيتم طرح المزيد من أسهم أرامكو السعودية خلال السنوات المقبلة، وسوف يتم تحويل المتحصلات لصندوق الاستثمارات العامة ليعاد ضخها في استثمارات داخل وخارج المملكة.

وأضاف الرميان، أن الصندوق لا ينظر إلى استثماراته من الجانب المالي فقط، وإنما ينظر إلى الأسهم الخاصة والمشروعات الجديدة، ولا سيما تلك المرتبطة بالمستقبل الأخضر.

وأوضح أن استراتيجية الصندوق فيما يخص الطاقة المتجددة تعكس رؤية المملكة، مبينا أنه بحلول 2032 سيكون أكثر من 50 % من استخدام الطاقة في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة، والـ50 % الأخرى ستعتمد على مصادر أخرى أهمها الغاز.