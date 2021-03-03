المملكة وبلغاريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمتا مذكرة تفاهم في مجال خدمات النقل الجوي، حيث وقعها وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر مع وزير النقل البلغاري روسين جليازكوف، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، بمقر وزارة النقل في الرياض. وتتضمن مذكرة التفاهم عددا من البنود التنظيمية المتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق في مجال النقل الجوي بالإضافة إلى السلامة الجوية وأمن الطيران، وجدولا للطرق التي سيتم تشغيلها، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النقل الجوي، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى رفع مستوى العمل المشترك في مجال الاستثمار.



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