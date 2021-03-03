شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أم القيوين تضبط سائقاً دهس شخصاً وهرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين: ”الخليج 365”

تمكنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط وإحضار سائق دهس شخصاً آسيوياً ولاذ بالفرار من موقع الحادث.

وأفاد العقيد حميد أحمد سعيد نائب مدير إدارة المرور والدوريات انه ورد بلاغ من غرفة العمليات عن حادث دهس وهروب المُتسبب من مكان الحادث في منطقة فلج المعلا في تمام الساعة 7:15 مساءً من يوم الثلاثاء الماضي، وعليه تم توجيه الدوريات المرورية للبحث والتحري، وتم ضبط وإحضار السائق وذلك خلال ثلاث ساعات من استلام البلاغ، وتم التوصل إلى المركبة المطلوبة في الحادث ومعرفة بيانات السائق الهارب، ومن ثم تحويله للجهات المختصة.

وأكد بأن الالتزام بقوانين المرور وأخذ الحيطة والحذر من مفاجآت الطريق وعدم الانشغال بغير الطريق عند القيادة أسباب للسلامة ينبغي على مستخدمي الطريق الحفاظ عليها وعدم التهاون بها لما قد يسببه ذلك التهاون من تعريض حياة قائد المركبة ومرافقيه ومرتادي الطريق للخطر.