شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تترأس اجتماعاً عربياً لبحث التصدي للتدخلات الإيرانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: «وام»

ترأس خليفة شاهين المرر وزير دولة، اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية. وانعقد الاجتماع الأربعاء، على هامش أعمال الدورة 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ومشاركة أعضاء اللجنة من مصر والسعودية والبحرين، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. وترأس المرر، وفد الإمارات لاجتماع المجلس الوزاري، وشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد قبيل انعقاد الدورة على مستوى وزراء الخارجية. ويأتي الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب، لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة للمجلس. وقد أقر المجلس إعادة تعيين الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لدورة ثانية، وعدداً من القرارات المعنية بقضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والشؤون المالية والإدارية. كما شارك خليفة شاهين المرر، في اجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية. وتضم اللجنة الوزارية مصر (رئيساً) والإمارات والعراق والبحرين والسعودية، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وقد ناقشت اللجنة التدخلات التركية غير الشرعية في عدد من الدول العربية.