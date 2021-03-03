شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغيط يكمل هيمنة المصريين في أمانة الجامعة العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمد الدسوقي

أعيد انتخاب وزير الخارجية المصري السابق أحمد أبوالغيط، الأربعاء، لولاية ثانية من 5 سنوات، أميناً عاماً للجامعة العربية، ليكمل سلسلة المصريين الذين شغلوا هذا المنصب. وهيمن المصريون على قيادة الجامعة التي تضم 22 عضواً ومقرها القاهرة منذ تأسيسها عام 1945، ولم تخرج إلا بين عامي 1979 – 1990 عندما أخرجت مصر من الجامعة بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد وفاز بها التونسي الشاذلي القليبي. وترأس أمانة الجامعة في أولى دوراتها المصري عبدالرحمن عزام من 1945 إلى 1952 وكان يسمى «جيفارا العرب»، وكان يحمل الجنسية البريطانية، وكان من أول الداعين لفكرة إنشاء اتحاد عربي يضم جميع الشعوب العربية. واستلم الراية من بعده المصري عبدالخالق حسونة بين عامي 1952 – 1972، وكان عضواً في أول بعثة للسلك الدبلوماسي لوزارة الخارجية المصرية، وتبعه مواطنه محمود رياض من 1972 إلى 1979، والذي عمل سفيراً لبلاده في سوريا عام 1955، وكان مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة العام 1962، وشغل منصب وزير الخارجية المصرية من عام 1964-1972. وكسر هذه السلسلة التونسي الشاذلي القليبي عندما نقل مقر الجامعة إلى بلاده بعد اتفاقية كامب ديفيد بين العامين 1979 – 1990. وعادت الكرة مرة أخرى، عندما انتخب المصري أحمد عصمت عبدالمجيد 1991 - 2001، وشغل منصب وزير خارجية بلاده بين عامي 1984 و1991، وخلفه وزير الخارجية المصري السابق أيضاً، عمرو موسى بين العامين 2001 – 2011. وجاء المصري نبيل العربي بعد سلفه عمرو موسى بين العامين 2011 -2016 وشغل قبيل توليه الأمانة العامة للجامعة منصب وزير الخارجية المصرية في حكومة عصام شريف. وفي العام 2016 اختير أحمد أبوالغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، وما زال في المنصب حتى تاريخه.