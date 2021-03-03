أنوما: الالتفاف حول موتسيبي لرئاسة «كاف» ليس ديمقراطياً

وصف المرشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم العاجي، جاك أنوما، رغبة الاتحاد الدولي (فيفا) في الالتفاف وراء المرشح الجنوبي إفريقي باتريس موتسيبي في انتخابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الأسبوع المقبل، بأنها مجرد «اتفاق من حيث المبدأ»، معتبراً أن الطريقة ليست ديمقراطية كثيراً.

وقال أنوما في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء، بعد لقاء عقد في الرباط، نهاية الأسبوع الماضي، بين المرشحين الثلاثة من غرب إفريقيا بدعوة من رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع: هذا اتفاق مبدئي تم التوصل إليه.

وتابع العاجي الذي سبق أن ترشح لرئاسة كاف في 2013 لكن تم استبعاده بعد إجراء تعديل ملائم في قاعدة الترشيح، لأنه لم يكن عضواً في اللجنة التنفيذية للكاف، بل ممثلاً لفيفا: يتعيّن القبول به من قبل بلداننا والتصديق عليه. لقد أمهلنا أنفسنا حتى الخامس من مارس/ آذار ليتم التصديق على الاتفاق.

وتابع أنوما (69 عاماً)، العضو السابق في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي (فيفا) ورئيس الاتحاد العاجي بين 2002 و2011: أنا مصدوم لقد ركّزنا على توزيع المناصب بدلاً من الاتفاق على الوحدة، يبدو لي أننا ضحينا بإفريقيا على مذبح الطموحات الشخصية.

مسؤوليات كبيرة

وبحسب مصادر مقرّبة من المرشحين اقترح «فيفا» على ثلاثة مرشحين التوافق حول موتسيبي، قبل أيام من الانتخابات المقررة في العاصمة المغربية الرباط في 12 الجاري.

وبحسب هذه المصادر، فإن السنغالي أوجوستان سنجور، والموريتاني أحمد ولد يحيى، مستعدان للموافقة على اقتراح الاتحاد الدولي، مشيرة إلى أنه في حال انسحابهما في الثاني عشر من مارس لترك الساحة للملياردير الجنوب إفريقي الذي يحظى بدعم رئيس «فيفا» السويسري جياني إنفانتينو، سيكونان النائب الأول والثاني للرئيس.

وأضافت أنه سيتم اقتراح منصب مستشار الرئيس على المرشح الرابع العاجي أنوما.

وأضاف أنوما: يمكننا الخروج من الاتفاق إذا قال لي الناخبون، قاعدتي والسلطات، إن هذا الأمر لا يهمنا، فلنذهب إلى الانتخابات، لن أتهرب من مسؤولياتي، إذا لم نتفق، الطريقة الوحيدة للتفريق بيننا هي الانتخابات الديمقراطية، لكن ما يحصل ليس ديمقراطياً كثيراً، نفرض على الناخبين مشهداً معيناً. من يؤكّد موافقتهم؟

وأوضح مستشار أحد المرشحين أن فكرة «فيفا» هي جمع المرشحين الأربعة تحت رعاية المغرب، من أجل الاتفاق على برنامج مشترك، وتعيين مرشح واحد بينهم.

وأضاف: موتسيبي يحظى بأفضلية من الاتحاد الدولي الذي يريد شخصاً جديداً غير متوّرط في الإدارة القديمة، لجذب رعاة جدد ومستثمرين وإعطاء صورة أفضل للكاف بعد كل ما حدث. في إشارة إلى اتهام رئيس الاتحاد القاري المنتهية ولايته، الملغاشي أحمد أحمد في فضائح فساد وإيقافه من الفيفا خمس سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولم يتم اتخاذ القرار بشأن الإبقاء على الترشيح من عدمه، لأن كل مرشح عاد إلى بلاده لمناقشة الأمر مع السلطات. وسيلتقي المرشحون في نهاية الأسبوع المقبل في العاصمة الموريتانية نواكشوط على هامش المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية للشباب (تحت 20 سنة)، لاتخاذ قرار.

ويرأس رجل الأعمال باتريس تلوبان موتسيبي (58 عاماً) نادي ماميلودي صنداونز منذ عام 2003. ويعتبر قطب صناعة التعدين وصهر رئيس الجمهورية سيريل رامافوزا، الأقل شهرة بين المرشحين الأربعة.(وكالات)