«تعليم» توجه كوادرها بتحديث البيانات بـ«آليات مستحدثة»

دبي: محمد إبراهيم

تعكف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم)، على إعداد تقارير وإحصاءات دقيقة، وبيانات صحيحة حول الكادر المدرسي بمختلف فئاته؛ إذ وجهت جميع المدارس الحكومية العاملة تحت مظلتها، بضرورة إعادة تحديث وتصحيح البيانات الخاصة لكوادرها، وإدخالها بطريقة صحيحة عبر نظام «المنهل»، لتتمكن من استخراج تقارير وإحصاءات دقيقة وصحيحة للكادر المدرسي.

ورصدت المؤسسة صوراً متعددة لإدخال المعلومات بشكل غير دقيق، وتحديث البيانات بطريقة غير صحيحة لدى بعض الكوادر على النظام، أبرزها وجود مهمتين رئيسيتين لموظف واحد، فضلاً عن وجود إداري له مهمتان (وظيفتان) مختلفتان في الإدارة، أو موظف له مهمتان مختلفتان (إداري ومعلم).

وأفادت بأن المعلومات غير الدقيقة أوجدت إشكالية في استخراج تقارير وإحصائيات صحيحة ودقيقة بالنسبة إلى إعداد الكادر المدرسي في قطاعات العمليات المدرسية، مطالبة المدارس بإنهاء عملية إعادة التحديث بصورة سريعة، حيث إنها ستوافي المدارس بتقرير محدث صباح الخميس الموافق 4 مارس الجاري.

ووضعت المؤسسة عدداً من الضوابط والآليات المستحدثة لتحديث البيانات، لاسيما المتعلقة بمهام المعلمين وبيانات الإداريين، لإعادة تحديثها بالصورة الصحيحة؛ إذ يجب على المعلمين عدم تكرار المهام لنفس المادة ونفس المدرسة والصفوف، ويتم اختيار وتفعيل مهمة واحدة لمادة واحدة في المدرسة.

وشددت على عدم تكرار المهام للمعلم ولنفس المرحلة، وعلى حذف جميع المهام وترك مهمة واحدة فقط، واختيار جميع المراحل التي يقوم المعلم بتدريسها في هذه المهمة، مع تفعيل المهمة الرئيسية له.

وأفادت بأنه من المفترض أن تكون للإداري وظيفة إدارية واحدة وليست وظيفتين؛ لذا ينبغي إنهاء أو حذف الوظيفة غير الصحيحة، والتحقق من أن مدير المدرسة أو أي مسمى إداري آخر يجب أن يكون إدارياً وليس معلماً، وفي حال تمت ترقية المعلم إلى وظيفة إداري، فيتم التغيير في الفئة الوظيفية الموجودة في المهام إلى إداري، ويتم إنهاء علاقته بفئة المعلمين.

وأفادت المؤسسة بأن المدارس أدخلت معلومات غير دقيقة، وأضافت تحديثات بصورة غير صحيحة خلال الفترة الماضية، مما أعاق قدراتها على قراءة البيانات بشكل صحيح، واستخراج إحصاءات غير صحيحة، وفقاً للنظام المتبع.