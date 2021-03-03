شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية للاستدعاء والتواصل مع شركات السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، عن بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية للاستدعاءات والتواصل مع الشركات السياحية، من خلال البريد الإلكترونى للشركة المسجل بالغرفة، بهدف الحفاظ على حقوق الشركات فى الدفاع عن موقفها حال وجود أى محاضر أو تقديم شكوى ضدها.

وأكدت الجهة الإدارية فى خطابها المرسل لغرفة شركات السياحة، أن تدشين المنظومة الإلكترونية للاستدعاءات تأتى فى إطار سرعة انجاز الأعمال وتقليل الوقت وترشيد النفقات والاستفادة من استخدامات تكنولوجيا الاتصال وفقا لنهج الدولة فى هذا الشأن.

وكشف خطاب الجهة الإدارية، عن بدء عمل المنظومة كآلية معتمدة ومنتجة لكافة آثارها القانونية، مطالبة من جميع الشركات الإحاطة بتلك المنظومة والتعامل الايجابى معها وتنفيذها ما قد يرد للشركة على بريدها الإلكترونى من استدعاءات، مما سيضمن ويوفر للشركة حق الدفاع والرد تجنبا لصدور أى قرار لعدم حضورها بناءا على الاستدعاء.