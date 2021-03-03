ورش عمل للعاملين بالمتاحف والمواقع الأثرية والقطاع السياحى

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القاهرة - سامية سيد - فى إطار خطة الحكومة لرفع كفاءة العاملين بـالقطاع السياحي، تم تنظيم ورش عمل عبر تطبيق زووم، للعاملين بالمتاحف والمواقع الأثرية والقطاع السياحى الخاص.

تأتى هذه الورش فى إطار برنامج التدريب الخاص بمنظمة السياحة العالمية، ومشروع الدعم المقدم من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والذى يهدف إلى بناء قدرة المؤسسات السياحية على الصمود – تيسير تعافى السياحة فى أعقاب جائحة فيروس كورونا فى مصر.

تم تنظيم هذه الورش على مدار خمسة أيام تحت عنوان "السلامة والصحة المهنية فى الفنادق"، "المهارات السلوكية للمرشد السياحى"، "السياحة المستدامة"، "إدارة المواقع التراثية والتفسير المتحفى"، "السلامة والصحة المهنية فى المتاحف".

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سها بهجت، المسئولة عن شئون التدريب بالسياحة والآثار، على أهمية المشاركة فى هذه الورش التي تأتي في ضوء الحرص على رفع كفاءة العاملين بها وبالمتاحف والمواقع الأثرية والقطاع السياحي الخاص.

وأضافت أن هذه الورش شهدت حضورا كبيرا وفعالا، حيث دارت العديد من المناقشات التفاعلية مع الخبراء السياحيين الذين قاموا بتقديم ورش العمل.