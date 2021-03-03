شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 3-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.842 مليار جنيه.

إيقاف تداول 71 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 71 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الأهلي للتنمية والاستثمار، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مصر للأسواق الحرة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المصرية للدواجن، الدلتا للسكر، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الأهرام للطباعة والتغليف، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية مصر للدواجن، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، العربية للمحابس.

كما ارتفعت أسهم؛ الدولية للمحاصيل الزراعية، الكابلات الكهربائية المصرية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، العامة لصناعة الورق-راكتا، دلتا للإنشاء والتعمير، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العربية لحليج الأقطان، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، القناة للتوكيلات الملاحية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، راية القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، ليسيكو مصر، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ مينا للاستثمار السياحي والعقاري، التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، دايس للملابس الجاهزة، المنصورة للدواجن، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العربية للصناعات الهندسية، العالمية للاستثمار والتنمية، المجموعة المصرية العقارية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، أوراسكوم المالية القابضة، رمكو لإنشاء القرى السياحية، جلاكسو سميثكلاين، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، غاز مصر، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، اسيك للتعدين-اسكوم، العامة لمنتجات الخزف والصيني، بنك الكويت الوطني-مصر، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها.

البورصة تخسر 9.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.842 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 678.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.8 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.32%، والعرب على 5.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 33.1 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 44.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 888.9 ألف جنيه، 56 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68%، ليغلق عند مستوى 11393 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 2238 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 13933 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4387 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.47% ليغلق عند مستوى 2190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.68% ليغلق عند مستوى 3203 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 1413 نقطة.

وصعدت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 156 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بنك الكويت الوطني-مصر بسعر إغلاق 41.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.90%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.12%.

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 42.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.93%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 14.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.54%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 20.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.34%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 27.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.82%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 35.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.49%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 11.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.88%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 44.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.85%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 1.014 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.65%.