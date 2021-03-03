شكرا لقرائتكم خبر عن المنصور وشركة زيوت تحتفلان بأول فائز في مسابقة لتغيير الزيوت المعتمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المنصور للسيارات وشركة زيوت بأول فائز في مسابقتهم الترويجية المشتركة، وشملت تقديم 3 سيارات أوبل جراند لاند من المنصور للسيارات.

تتضمن المسابقة -والتي بدأت في شهر أكتوبر من العام الماضي- زيارة أى من مراكز شركة الزيوت حول الجمهورية للقيام بتغيير الزيت ليفوز العميل فوراً بفلتر هدية، إضافة إلى دخول سحب على سيارة أوبل جراندلاند.

وقد قامت الشركتان بتسليم أول فائز من ثلاثة فائزين جائزة المسابقة في احتفالية حضرها مسئولي الشركتين.