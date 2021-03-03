شكرا لقرائتكم خبر عن "حساب مصرية"حساب توفير خاص بالمرأة احتفالاً بيوم المرأة العالمي ضمن فعاليات الشمول المالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق بنك التعمير والإسكان حملة ترويجية "لحساب توفير مصرية" تزامناً مع فعاليات أسبوع الشمول المالي ويوم المرأة العالمي خلال شهر مارس، وهو حساب أنشئ خصيصا من اجل المرأة المصرية إيماناً من البنك بأهمية دور المرأة في المجتمع باعتبارها شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي ودعم الشمول المالي تماشيا مع خطة الدولة 2030 وسياسات البنك المركزي التي تهدف الي تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

أن قضية الشمول المالي تأتي علي رأس أولويات وأنشطة بنك التعمير والاسكان، حيث أن البنك كان له دور ريادي في تفعيل الشمول المالي، ونشر الثقافة المالية والمصرفية بين كافة الشرائح والاعمار المختلفة وخاصة الأطفال والشباب منذ ما يزيد عن 20 عاماً، من خلال منتجات صممت لهذه الفئة العمرية لتنمية الوعي الادخاري وتشجيع التعامل مع المؤسسات المصرفية.



حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان

ويأتي أطلاق حملة ترويج حساب ادخار مصرية استكمالا لخطة البنك لتعزيز الشمول المالي ودعم تمكين المرأة المصرية، وتقديم مميزات تنافسية خاصة لها من خلال هذا حساب، حيث يمنح الحساب عائد يومي يحدد حسب شرائح الرصيد ويضاف بصورة يومية على الحساب، مع أمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية وإصدار بطاقة خصم مباشر مجانا لتمكنها من القيام بمعاملتها المالية اليومية بسهولة وأمان.

جدير بالذكر أن بنك التعمير والإسكان يشارك في فعاليات الشمول المالي للمرأة خلال شهر مارس بعدة أنشطة أخري تماشيا مع مبادرة البنك المركزي الداعمة لتعزيز الشمول المالي من يوم 8 مارس الي 31 مارس، وفي مقدمة هذه الأنشطة اتاحة خدمات فتح الحساب الجاري والتوفير و التي من ضمنها " حساب مصرية " بدون أي مصاريف إدارية وبدون حد أدني للحساب والتوسع في اصدار بطاقات ميزة المدفوعة المقدمة وترويج الخدمات البنكية الالكترونية للعملاء ، هذا بالإضافة الي إقامة عدة معارض ضمن فعاليات الشمول المالي في معظم محافظات مصر لنشر الثقافة المصرفية وتحفيز الشرائح المختلفة للاندماج تحت مظلة الشمول المالي.

وأكد حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان أن البنك يولي اهتماماً كبيرا للمرأة المصرية، خاصة في ظل توجيهات الدولة ودور البنك المركزي لتوفير بيئة داعمة لمشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف غانم أن دعم الشمول المالي للمرأة وتعزيز حصولها على الخدمات المالية المختلفة يسهم في إتاحة فرص متساوية للرجال والنساء في الحصول على التمويل اللازم لدعم رائدات الأعمال والسيدات أصحاب المشاريع المتناهية الصغر خاصة في المناطق الریفیة النائیة، الأمر الذي من شأنه أن يقضي على معدلات الفقر المرتفعة، ويتيح مزيد من فرص العمل للسيدات لتحسين مستوي معيشتهن.