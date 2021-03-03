شكرا لقرائتكم خبر عن س وج .. كيف تستورد سيارتك بنفسك؟ وماهي عيوب ذلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يداعب الكثير منا حلم شراء سيارة فارهة من بلد المنشأ سواء أوروبا أو غيرها بسعر أقل من السعر المحلي، لذا تعرف معنا علي خطوات شراء سيارة من الخارج بأمان حتي لا تتعرض لأي من حالات النصب من قبل بعض الأفراد أو الشركات الوهمية:





س: هل يوجد ما يسمي بالاستيراد الشخصي لسيارة من بلاد المنشأ أم لا؟

ج : بالفعل يوجد استيراد شخصي ولكن بشروط يجب أن يعرفها المقبل على استيراد من إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو غيره .





س : ما هي الشروط التي يجب توافرها للشخص الذي يقوم بالاستيراد ؟

ج : يجب أن يكون المشترى يحمل إقامة داخل ألمانيا لو الاستيراد من هذه الدولة فالشركات الألمانية لا تبيع لأجانب حفاظا علي وكلائها، أما باقي دول الاتحاد الأوربي لا تشترط إن تكون لديك إقامه، ويجب أن يستلم السيارة مالكها بشكل مباشر، ولابد أن يكون مر على تصنيع السيارة المراد استيرادها مده 6 أشهر، كما يجب أن تكون مالك أول للسيارة .





س : ماهي الخطوات التي يجب اتباعها لاستكمال عملية الاستيراد الشخصي للسيارة ؟

ج : أولا حجز السيارة من المصنع ودفع المقدم .

ثانيا: تحديد كمليات السيارة لو أراد إضافتها فهناك مصانع تقوم بحساب السيارة وحساب الكماليات بأسعار أخرى، وبعدها تقوم الشركة بعمل عقد وتحديد موعد استلام السيارة، ويمتازوا بدقتهم في مواعيد الاستلام، وبعد استلام السيارة، نقوم بتجهيز الإجراءات وتتكون من «شهادة اليوروا 1» وهي شهادة منشأ و إعفاء تفيد بأن السيارة منشاة من دول الاتحاد الأوربي، وبموجب هذه الشهادة تحصل علي الإعفاء من الجمارك وتصدر من الدولة المصدرة للسيارة وتختم بختم الدولة وكما تشمل شهادة اليوروا وان رقم الشاسية بالكامل وأسم صاحب الشأن ووزن السيارة، ونقوم بحجز أحد المواني، وبعدها إصدار بوليصة شحن، وكما انه بمجرد خروج السيارة من الميناء يمكن لمالكها بيعها دون شروط .





س: هل توفر عملية الاستيراد الشخصي مبالغ كبيرة أم هي مسألة نسبية؟

بالفعل إن هذه العملية من شئنها توفير مبالغ كبيرة من ثمن السيارة في حالة استيرادها من الخارج، وهذا يتضح من خلال مكسب الوكيل ومعارض التجزئة والعمولات الخ، بجانب أن التجهيز الألماني أو الأوروبي للسيارات بشكل عام يختلف عن التجهيز الخاص بالسيارات اللي تصنع خصيصا للشرق الأوسط .





س: ماهي الجمارك المطلوبة لإتمام عملية الاستيراد الشخصي للسيارة؟

ج : تعفي السيارات من ضريبة الوارد ولكن يُحصَّل عليها، أولا: رسم تنمية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة جدول وتدفع السيارة 1600cc تقريبا19% من إجمالي ثمن السيارة، ومن 1601cc: 2000cc تدفع 38% من إجمالي ثمن السيارة، وبعد2000cc تدفع 61% من إجمالي سعر السيارة، ويقوم الأفراد والشركات بدفع نفس المبالغ المذكورة في الميناء، وأما اختلاف السعر في المصانع نفسها فبيع الجملة يختلف عن بيع الإفراد فالشركات تحصل علي خصم 12% من ثمن السيارة لا يحصل عليها الإفراد، ورغم هذا فإن هناك فرق سعر كبير للفرد في حالة استيراده للسيارة بنفسه، بجانب جودة السيارة نفسها، وشملها بعد دخولها ضمان وتوكيل الشركة المصنعة .





س : ما هي طرق الشحن لاستلام السيارة ؟

وأخيرا تأتي مرحلة شحن السيارة فهناك أنواع للشحن مختلفة أولا : شحن عادى علي سطح المركب يتكلف حوالي 600 يورو وهذا أقلهم أمانا للسيارة .

ثانيا: شحن VIP وعليه تأمين ضد أي نوع من أنواع الحوادث سواء سرقة أو حادث أثناء شحنها علي المركب أو تفريغعا وتكلفة هذا حوالي 1000 يورو، وتعويض التأمين يكون جيد جدا .

ثالثا: شحن الكونتينر وتكلفته تقريبا ما بين 1000 : 1500 يورو، مع العلم إن التكلفة تختلف من دولة لأخرى ومن ميناء لميناء، فتكلفة الشحن من إيطاليا غير تكلفة الشحن من ألمانيا، بالإضافة إلي اختلاف مدة التوصيل، فعلي سبيل المثال الشحن من ألمانيا تحديدا من هامبورج 15 يوما لتصل الي ميناء الإسكندرية.