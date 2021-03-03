شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يطلق خدمات السحب النقدى من محطات الوقود من ماكينات POS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق البنك الأهلي المصري لأول مرة في القطاع المصرفي المصري خدمة جديدة من خدماته الالكترونية تتيح السحب النقدي CASH OUT من محطات الوقود المختلفة من خلال نقاط البيع الالكترونية (POS).

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار مبادرة البنك المركزي التي تستهدف تحقيق أعلى استفادة من الوسائل الالكترونية لتلبية احتياجات المواطنين من خلال التوسع في انتشار نقاط البيع وكذلك تعظيم قنوات سحب النقدية للعملاء تدعيما للشمول المالي وتماشيا مع السياسات العامة للدولة نحو التوسع في الخدمات الرقمية التي تعد أحد أهم استراتيجيات البنك وعلى رأس أولوياته، مؤكدا على سعي البنك الدائم لتقديم خدمات متميزة ومبتكرة لعملائه، ونشر الوعي المصرفي وثقافة الخدمات المصرفية الرقمية لدي جمهور العملاء، وهو أحد أهم الادوار التي لا يغفلها بنك أهل مصر.

وأضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان اتاحة البنك لخدمة السحب النقدي من محطات الوقود تستهدف زيادة التغطية الجغرافية التي يقدمها البنك لخدمات السحب النقدي لعملائه، إضافة الى تحقيق معدل تدوير اعلى للنقدية التي تكون بحوزة تلك المحطات واضافتها لحساباتهم بالبنوك الكترونيا بدلا من نقلها للإيداع بتلك الحسابات بشكل يومي، ودعم شبكة الصرف النقدي للبنك بحيث لا تقتصر على فروع البنك وماكينات الصارف الالي فقط، وبالتالي تقليل الزحام على ماكينات الصارف الالي وخاصة في الاماكن البعيدة وتخفيف مشقة العملاء في الانتقال الى فروع البنك طلبا للسحب النقدي، مؤكدا على حرص البنك على عدم تحميل عملائه أية مصاريف او عمولات على عملية السحب.

ومن جانبه أكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري على أن تلك الخدمة ستيسر على عملاء البنك السحب النقدي من نقاط البيع بمحطات الوقود وبذات محددات السحب المتاحة لهم على ماكينات الصارف الآلي، كما يمكن الاستفادة بفئات نقدية اقل من المتاح بماكينات الصارف الالي دون الحاجة إلي زيارة تلك الماكينات او فروع البنك، مع اتاحة الخدمة في غير مواعيد العمل الرسمية، اضافة الى امكانية استخدام نقاط البيع الـ POS لتنفيذ عمليات المشتريات والسحب النقدي من جانب العملاء داخل المحطات من خلال أكثر من 1000 ماكينة في 27 محافظة، حيث سيبدأ العمل بتلك الخدمة في المرحلة الحالية في محطات مصر للبترول وكذا محطات امارات مصر، مع العلم بانه سوف يتم إضافة المزيد من محطات الوقود تباعا خلال الفترة المقبلة سعيا للتوسع في الخدمة.

مشيرا إلى أن تلك الخدمة تعد اضافة فعالة لخدمات البنك بحيث تحقق زيادة أكثر من ٣٠٪؜ في قنوات صرف النقدية لعملاء البنك الأهلي المصري لتصل الى أكثر من 6000 منفذ منها 4995 ماكينات صارف آلي وتقريبا ١٠٠٠ بنقاط بيع محطات الوقود المشار اليها، ومضيفا ان الخدمة متاحة فقط لحاملي كافة بطاقات البنك الأهلي المصري بمختلف أنواعها.