شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه رغم قفزة في المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء وزادت مكاسبها على الرغم من ارتفاع قوي في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن قفزة في مخزونات الخام في أمريكا بنحو 21.6 مليون برميل إلى 484.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون ارتفاعها بحوالي 1.3 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 7.4 مليون برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.06 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أبريل/نيسان بحلول 17:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.1% إلى 61.6 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 61.8 دولار وأقل سعر عند 59.2 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 2.6% إلى 64.3 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 64.4 دولار وأقل سعر عند 62.3 دولار.