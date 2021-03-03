شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة.. 40 مليار دولار قروضاً لدعم الطاقة النظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-رويترز

قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم، الأربعاء، إنها مستعدة لاستخدام 40 مليار دولار في مكتب برامج القروض بوزارتها لم تُستخدم خلال السنوات الأربع الماضية لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة.

وقالت جرانهولم خلال مؤتمر «أسبوع سيرا» المنعقد عن بعد: «أنا مستعدة لتسريع دعم تلك الأنشطة، كي يمكننا تحفيز الجيل المقبل من الابتكار والتطوير». ولم تتطرق لمواعيد تقديم القروض.

وقالت إن خبير تمويل الطاقة النظيفة جيجار شاه، سيرأس مكتب برامج القروض بالوزارة. وعمل شاه في الآونة الأخيرة رئيساً لـ«جينيريت كابيتال»، حيث ساعد رواد أعمال على تسريع خفض انبعاثات الكربون، و«مول صن إديسون»، وهي شركة لتمويل الطاقة الشمسية.

وقالت جرانهولم، التي أقر مجلس الشيوخ تعيينها الأسبوع الماضي بدعم من جمهوريين من ولايات منتجة للوقود الأحفوري: «سيساعدنا على أن نضع سوياً محفظة استثمارات قوية للغاية لدافعي الضرائب الأمريكيين، ستساعدنا على مواجهة تغير المناخ وخلق الوظائف».

وتابعت حاكمة ميشيجان السابقة التي وفرت تمويلاً اتحادياً لشركات الولاية لصنع السيارات الكهربائية والبطاريات: «نحن مستعدون للاستثمار في المركبات المتقدمة واحتجاز الكربون والمفاعلات المتقدمة بل وأكثر من ذلك». ومن المرجح أن تضطلع بدور كبير في مسعى الرئيس جو بايدن لوضع البلاد على مسار، للتخلص من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

وتأسس مكتب القروض بوزارة الطاقة بتمويل تحفيزي في 2009 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما. وعمل على إقراض شركات حققت نجاحاً، من أبرزها «تسلا»، لكنه واجه انتقادات من بعض الجمهوريين لدعمه «سوليندرا»، وهي شركة طاقة شمسية فاشلة.

وأضافت جرانهولم أن الوزارة أسست مكتباً لوظائف الطاقة لخلق فرص العمل لفئات «تعرضت للتهميش لفترة طويلة جداً»، لاسيما «أصحاب البشرة الملونة الذين يعيشون في إرث سام من تلوث الهواء».