شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العوائد وتوقعات التضخم توقف صعود الأسهم الأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم الأوروبية مستقرة الأربعاء، إذ عوضت مكاسب في قطاعات حساسة للاقتصاد أثر زيادة في عوائد السندات، وذلك في الوقت الذي ترتفع فيه توقعات المستثمرين للتضخم هذا العام.

وكان الأداء الأفضل لأسهم شركات السيارات والسفر، في حين ارتفعت الأسهم البريطانية بعد أن مدد وزير المالية ريشي سوناك برامج لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19. ودعمت توقعات قوية لستيلانتيس قطاع السيارات.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا كبير بعد أن فتح على زيادة، وتصدرت أسهم شركات المرافق الخسائر في منطقة اليورو.

أسهم المرافق تابع تقليدي لأداء السندات، إذ عادة ما تباع عندما توفر أدوات الدين عوائد أعلى نسبيا.

وارتفعت عوائد السندات الأوروبية اليوم، في حين صعد مقياس لتوقعات التضخم في منطقة اليورو على المدى الطويل إلى أعلى مستوياته منذ مايو أيار 2019.

وتكبدت أسهم الرعاية الصحية والتكنولوجيا خسائر كبيرة هي الأخرى، إذ تحول التركيز عن الأسهم الآمنة نسبيا لينصب على قطاعات تترجح استفادتها من التعافي الاقتصادي.

وأغلقت الأسهم الألمانية على ارتفاع 0.3 بالمئة، إذ يتوقع المستثمرون تخفيفا تدريجيا للقيود المرتبطة بفيروس كورونا مع تسارع وتيرة حملة التطعيم بعد بداية بطيئة. لكن خسائر أسهم التكنولوجيا الكبرى ساهمت في نزولها عن مرتفعات قياسية بلغتها في وقت سابق من الجلسة.

وفي نيويورك، فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على تراجع اليوم الأربعاء بعد بيانات مخيبة للآمال عن التوظيف بالقطاع الخاص في فبراير شباط مما نال من الثقة حيال انتعاش اقتصادي سريع يغذيه توزيع لقاحات الوقاية من كوفيد-19.

انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 38.6 نقطة بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 31352.96 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.3 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 3863.99 نقطة، بينما فقد المؤشر ناسداك المجمع 22.5 نقطة أو 0.17 بالمئة ليسجل 13336.25 نقطة عند الفتح.