النفط يرتفع مع تراجع مخزون الوقود الأمريكي.. و«أوبك» تدرس التمديد

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% الأربعاء، مدعومة بتراجع حاد في مخزونات الوقود الأمريكية وتكهنات بأن منتجي أوبك بلس ربما يقررون عدم زيادة الإنتاج عندما يجتمعون هذا الأسبوع. وتراجعت مخزونات البنزين الأمريكية الأسبوع الماضي أكبر تراجع على الإطلاق وانخفض إنتاج المصافي إلى مستوى قياسي متدن في أعقاب طقس متجمد في تكساس عطل الإنتاج.

وهبطت مخزونات البنزين إلى 243.5 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير أكبر انخفاض لها منذ 2003 إلى 143 مليون برميل.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك، «الانخفاض يرجع بالكامل إلى عاصفة تكساس.. لقد جمدت سلسلة الإمدادات في تكساس تماما وتسببت في سحب من مخزونات المنتجات المكررة.»

ارتفعت مخزونات الخام 21.6 مليون برميل، أكبر زيادة مسجلة، إلى 484.6 مليون برميل، وفقا لإدارة المعلومات. وانخفضت معدلات استغلال طاقة المصافي إلى ما لا يزيد على 56 بالمئة من الطاقة الإجمالية، مسجلة أدنى مستوى على الإطلاق، مع تهاوي المعدل في الساحل الأمريكي على خليج المكسيك إلى 40.9 بالمئة، وهو أيضا أدنى مستوى على الإطلاق.

وبحلول الساعة 1611 بتوقيت جرينتش، كان برنت مرتفعا 1.30 دولار بما يعادل 2.1 بالمئة إلى 64 دولارا للبرميل. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.55 دولار أو 2.6 بالمئة مسجلا 61.30 دولار.

كانت الأسعار قفزت في وقت سابق بعد أن أوردت رويترز، نقلا عن ثلاثة مصادر، أن مجموعة أوبك+، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، تدرس تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية أبريل بدلا من زيادة الإنتاج.

ويوم الثلاثاء، دعت وثيقة أعدها خبراء أوبك بلس واطلعت عليها رويترز إلى «تفاؤل حذر» مشيرة إلى «الضبابية الكامنة في الأسواق الحاضرة والمعنويات على مستوى الاقتصاد الكلى، لاسيما المخاطر من طفرات كوفيد-19 التي ما زالت آخذة في الارتفاع».

وقالت إنها تعتقد أن ارتفاع سعر النفط في الآونة الأخيرة ربما يكون بسبب لاعبين ماليين أكثر من تحسن في العوامل الأساسية للسوق.

وتتوقع أوبك نمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 5.8 مليون برميل يوميا إلى نحو 96 مليون برميل يوميا، وهو ما يظل دون مستوى الطلب في 2019 الذي كان عند حوالي 100 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تدفع روسيا في اتجاه مزيد من الزيادات، لكنها أخفقت في فبراير في أن ترفع الإنتاج رغم حصولها على الضوء الأخضر لذلك من جانب أوبك بلس، إذ أثر طقس شتوي قارس على إنتاج الحقول المتقادمة.

وأورد جيه.بي مورجان، الذي قال إنه تحدث إلى دينيس دريوشكين ممثل روسيا في اللجنة الفنية بأوبك بلس، إن روسيا ترى مبررا لرفع الإنتاج، إذ مازالت سوق النفط تشهد عجزا يبلغ 500 ألف برميل يوميا.

وقال البنك «تعتقد روسيا أنه في حالة الإبقاء على الإنتاج عند المستويات الحالية، ستنتقل السوق إلى عجز أشد من ذلك... وعلى هذا النحو، ثمة حاجة إلى استعادة الإنتاج، لكن السرعة والكمية لم يجر البت فيهما بعد». (رويترز)