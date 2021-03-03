شكرا لقرائتكم خبر عن 793 مليون درهم تصرفات عقارات عجمان في فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

كشف التقرير العقاري الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري عن استقرار أداء السوق العقاري في إمارة عجمان، حيث شهدت الدائرة تسجيل 545 عملية مبايعة خلال شهر فبراير/شباط 2021.

وبلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 793 مليون درهم، وتصدر القطاع الشرقي قائمة القطاعات الأكثر تداولاً إذ قُدِر حجم التداول العقاري نحو 394 مليون درهم مع تسجيل أعلى قيمة مبايعة عن فئة الأراضي في منطقة «النعيمية 2» بحوالي 9.5 مليون درهم فيما قُدرت أعلى قيمة مبايعة عن فئة الوحدات السكنية بنحو 979 ألف درهم في منطقة «الرميلة» وسط مدينة عجمان.

كما أكد التقرير الصادر تسجيل 394 عملية رهن كانت أعلاها بقيمة 94 مليون درهم وذلك في منطقة «الرميلة 2».