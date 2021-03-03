شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. تفكيك مجموعة «جيل الهوية» المتطرفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس- أ.ف.ب

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة، أنه تم، الأربعاء، حل مجموعة «جيل الهوية» اليمينية المتطرفة لأنها تحرض على التمييز والكراهية والعنف.

وقال الوزير في مرسوم الحل: «يجب النظر إلى هذه المجموعة وبعض ناشطيها على أنهم يحرضون على التمييز أو العنف حيال الأفراد بسبب أصولهم أو عرقهم أو ديانتهم». وأضاف: «وفقاً لتركيبتها وتنظيمها العسكري يمكن اعتبارها ميليشيات خاصة».

وكان الوزير أطلق هذا الإجراء منتصف فبراير/شباط وأمهل المنظمة عشرة أيام للرد على القرار. ويشير مرسوم الحل إلى روابط مع جماعات من اليمين المتطرف تتلقى منها المجموعة دعماً لوجيستياً ومدافعة عن أيديولوجية تدعو إلى التمييز والعنف والكراهية باسم نظريات عنصرية أو تؤمن بالتفوق.