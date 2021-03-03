شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة القاسمية ترسخ ثقافة القراءة بفعاليات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كشف الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية عن مشاركة الجامعة بعدد من الفعاليات التي تتواكب مع «شهر القراءة». ومن المقرر أن تطلق الجامعة عدداً من الفعاليات والأنشطة الطلابية المتنوعة التي تنظم تحت عنوان (القاسمية تقرأ) خلال شهر مارس الجاري تضمن ورشاً تدريبية ومحاضرات ومسابقات واستضافة شخصيات فضلاً عن تعزيز دافعية الطلاب والطالبات للقراءة. وأشار الدكتور عواد الخلف إلى دور الجامعة القاسمية كصرح للتعليم العالي في تنظيم كوكبة من البرامج المتميزة خلال «شهر القراءة» تبرز أهداف الجامعة في ترسيخ توجهات القيادة الرشيدة ودعم رؤيتها في بناء الإنسان من خلال القراءة والاهتمام بمستواه المعرفي والثقافي كأولوية من أولويات التطور وبناء مجتمع المعرفة.